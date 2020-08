Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Les familles dont les enfants boursiers suivent une scolarité en internat au collège ou au lycée, de l’éducation nationale ou de l’enseignement agricole, peuvent recevoir une prime à l’internat. À compter de la prochaine rentrée en septembre, son montant ne sera plus unique (258 €) pour tous les élèves boursiers, mais progressif. En somme, plus l’échelon sera haut, plus la prime à l’internat sera élevée. De 258 € à 423 € Les montants ont été fixés par un décret publié le 9 août 2020 au Journal officiel. La prime est attribuée automatiquement en 3 fois pour les élèves boursiers, à chaque trimestre, en déduction de la facture des frais de pension. Au collège, le montant annuel de la prime est de : 258€ pour l’échelon 1 ;

276€ pour l’échelon 2 ;

297€ pour l’échelon 3. Au lycée, le montant annuel de la prime est de : 258€ pour l’échelon 1 ;

276€ pour l’échelon 2 ;

297€ pour l’échelon 3 ;

327€ pour l’échelon 4 ;

360€ pour l’échelon 5 ;

423€ pour l’échelon 6. Alexis Marcotte

