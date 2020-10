pour vous connecter et poursuivre la lecture

À compter de ce 15 octobre 2020, tous les titulaires d’un permis de chasser devront suivre dans les 10 ans une « remise à niveau » sur les règles de sécurité, selon un arrêté de la ministre de la Transition écologique pris en application de la loi « chasse » du 24 juillet 2019.

Une convocation envoyée par les fédérations départementales

Le programme de la formation est fixé par la Fédération nationale des chasseurs. Pour ceux qui passeront leur permis à compter de ce jeudi, le délai de 10 ans commencera à courir à compter de la date de délivrance du permis. Les modalités d’information et de convocation pour cette remise à niveau seront fixées par les fédérations départementales des chasseurs.

Des précisions pour la chasse au grand gibier

L’arrêté apporte également des précisions sur le port obligatoire du gilet fluorescent lors de chasses au grand gibier. Il peut être « intégré à un vêtement de couleur vive de type T-shirt, veste ou cape » et devra être porté de manière visible et permanente, y compris par les personnes non armées.

L’organisateur d’une chasse à tir au grand gibier aura la charge d’installer des « panneaux de signalisation temporaire sur l’accotement ou à proximité immédiate des voies publiques pour signaler les entrées principales de la zone de chasse ». Les panneaux devront être installés le jour même avant le début de la chasse et retirés une fois la chasse terminée.