pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

À l’occasion d’un point presse, le 3 juin 2020, Sébastien Windsor, président de l’APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture) et Gilbert Guignand, président de la chambre régionale d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes et président de la commission économique de l’APCA ont présenté leur plan de sortie de crise.

L’APCA souhaiterait renforcer l’étiquetage des produits en restauration hors domicile mais aussi dans la grande distribution. À ce sujet, le président de l’APCA confie vouloir renforcer les relations créées durant la crise sanitaire du coronavirus et développer l’approvisionnement en produits locaux des rayons des GMS.

> À lire aussi : Souveraineté alimentaire, les chambres d’agriculture prévoient l’après confinement (06/05/2020)

Communication et agritourisme

Le lien entre producteurs et consommateurs passe également par le tourisme, selon les élus de l’APCA. « Un certain nombre de Français vont apprécier redécouvrir la campagne française », espère Gilbert Guignand. L’agrotourisme constitue selon lui un bon outil de communication pour faire découvrir le métier d’agriculteur et pourquoi pas lancer des vocations à l’heure où la main-d’œuvre étrangère ne peut rejoindre la France.

Soutien de l’état nécessaire

Confiant avoir échangé avec Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales, durant le salon de l’agriculture en 2020, le président de l’APCA a expliqué avoir négocié des essais sur des appels d’offres publics intégrant la notion de proximité dans leurs approvisionnements. Ceux-ci serviront ensuite d’exemples sur l’ensemble du territoire national, puis à l’échelle européenne.

Pour l’heure, les États membres restent divisés sur la question. Sébastien Windsor admet qu’une certaine « prise de conscience » des pays dits libéraux reste positive mais « on ne sent pas le signal au niveau de la Commission », a-t-il avoué.

Ce plan de relocalisation pour pérenniser les changements de comportements des consommateurs sera ensuite adapté et décliné par chaque région de France. Il s’articule également avec le projet stratégique des chambres dont la signature, espère le président de l’APCA, est prévue avant la fin d’année.