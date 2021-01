Cese

La Coordination rurale dénonce la surreprésentation de la FNSEA et JA

19 h

La Coordination rurale, présidée par Bernard Lannes, souhaite davantage de sièges au Conseil économique, social et environnemental. © Cédric Faimali/GFA

Le Cese, Conseil économique, social et environnemental, a pour rôle de conseiller le gouvernement et le Parlement dans l’élaboration des lois et des politiques publiques. Sa composition n’est pas au goût de la Coordination rurale qui demande davantage de sièges.