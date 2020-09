Catastrophes naturelles

De nouvelles communes reconnues

17 h

Des communes de 23 départements sont visées par l’arrêté du 28 juillet déclarant l’état de catastrophe naturelle, faisant suite à des épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols. © Pixabay

Deux arrêtés publiés au Journal officiel du 3 septembre 2020 reconnaissent l’état de catastrophe naturelle. Plusieurs communes de 23 départements, sont visées faisant suite à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. D’autres de 27 départements sont concernées à cause d’inondations et coulées de boue.