Campagne 2021

Toutes les règles qui s’appliquent aux aides Pac

L’instruction précise les règles de la mise en place des mesures du développement rural ©L.Pouchard

Une instruction technique détaille l’ensemble des dispositions qui s’appliquent aux aides à la surface du premier et deuxième pilier, pour la campagne 2021. Elle apporte des précisions sur les surfaces non agricoles et des modifications apportées au schéma de certification maïs.