Campagne 2021

Les soldes des aides Pac arrivent

13.12.21

Au total (acompte + solde), 7,17 milliards d’euros ont été versés à 295 500 exploitations. © A. Massiot

Les soldes des aides du premier pilier de la Pac (DPB, paiement redistributif et paiement vert, paiement JA, aides ovines et caprines) et de l’ICHN ont été versés ce 8 décembre 2021.