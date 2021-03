Campagne 2020

486 millions d’euros d’aides Pac versés

Le ministère de l’Agriculture a annoncé le versement d’une partie des aides végétales couplées et des aides aux veaux dans le cadre de la campagne de 2020 de la Pac. © A. Massiot

Le ministère de l’Agriculture a annoncé le paiement, au titre de la campagne de 2020 de la Pac, des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et les aides à l’agriculture biologique. Une partie des aides couplées végétales, aux veaux sous la mère et à ceux issus de l’agriculture biologique a également été versée.