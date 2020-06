Les professionnels des énergies renouvelables n’en finissent pas de montrer leur motivation pour allier relance économique et transition énergétique. Édouard Sauvage, le directeur général de Gaz réseau distribution France (GRDF) a proposé neuf mesures qui vont dans ce sens.

Ces propositions sont proches de celles émises par le Syndicat des énergies renouvelables (Ser) le 11 juin 2020 ou par l’association France gaz renouvelables (FGR) quelques jours plus tard. GRDF pousse plus loin en faveur du développement de la filière d’injection de biométhane en demandant l’autorisation d’investir plus dans le développement du réseau et le raccordement des unités de production de biométhane.

Une prise en charge jusqu’à 60 %

L’accélération des objectifs d’injection de biométhane ouvre le bal des propositions. Pour faciliter ce développement et aider les porteurs de projet, GRDF suggère aussi une augmentation du taux de réfaction. Cela correspond à la part du coût de raccordement au réseau qui n’est pas à la charge de la société de méthanisation, mais du gestionnaire de réseau. Pour GRDF, ce taux, actuellement à 40 %, devrait être porté à 60 % pour les projets futurs, qui auront des tarifs de rachat moins intéressants qu’actuellement.

L’opération ne nécessiterait pas de recours aux finances publiques et le tarif pour les consommateurs serait impacté de moins de 0,1 %. Dans le même objectif de développement des infrastructures, Édouard Sauvage demande l’abrogation du décret qui plafonne aujourd’hui à 0,4 % du chiffre d’affaires de GRDF les investissements de renforcement des réseaux.

Enfin, des mesures favorisant le développement du transport au BioGNV (Gaz naturel d’origine biologique pour les véhicules), la rénovation du bâti et le financement des énergies renouvelables par le secteur privé complètent cette liste de propositions.