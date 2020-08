Chaque 3 juillet, ils défilent dans les rues à l’occasion de la fête nationale : les tracteurs produits en Biélorussie occupent une place à part dans le pays. Le président Alexandre Loukachenko avait pris l’habitude de se rendre dans ces usines de tracteurs et d’automobiles, pour vanter, devant les caméras, la productivité et les innovations de la nation. Il avait autrement dit, érigé les ouvriers et les paysans en symboles de son modèle social et économique.

Seulement ceux qui naguère étaient utilisés à des fins de figurants, gonflent désormais les premiers rangs de la contestation. Des centaines d’ouvriers des usines de tracteurs et d’automobile de Minsk, la capitale du pays, ont cessé le travail pour rejoindre le mouvement protestataire, rapporte L’Express, le 18 août 2020. Ils dénoncent la brutalité de la répression des manifestations survenues à l’issue de la réélection, jugée frauduleuse, d’Alexandre Loukachenko.

« Pas des moutons, pas des racailles et pas la plèbe »

Les grèves ont touché l’usine de tracteurs MZKT qui avec ses 16 000 salariés, compte parmi les plus grandes entreprises d’État. Créée en 1946, elle produit des tracteurs pour une grande partie de l’Union soviétique. Lundi, le 17 août 2020, Alexandre Loukachenko s’y est rendu, en vue de faire oublier les images de la révolte.

« Vous les travailleurs, vous m’avez toujours soutenu ! », a-t-il commencé. Mais le discours a coupé court, avec les cris des ouvriers : « Pars ! Pars ! Pas des moutons, pas des racailles et pas la plèbe, on est les ouvriers de MZKT. On n’est pas 20, on est 16 000 ! », ont-ils scandé, rapporte l’AFP.

Menacés d’amendes et de perte d’emploi, les ouvriers ont repris le travail le lendemain. D’autres solutions sont envisagées. Plusieurs prévoient notamment de déposer une demande de congé.

« L’agriculture comme antidote au Covid-19 »

Alexandre Loukachenko a fait parler de lui dans la presse internationale en avril 2020, en louant les mérites de l’agriculture comme antidote au Covid-19. « Je suis content quand je vois à la télévision des gens labourer les champs et conduire des tracteurs. Personne ne parle de virus. Le tracteur guérira tout le monde », avait-il lancé, refusant toute mesure de confinement dans son pays.

Selon les chiffres de la direction générale du Trésor français, l’industrie et l’agriculture représentaient en 2017 respectivement 36% et 8% du PIB biélorusse. Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, a été réélu pour un sixième mandat avec 80 % des voix lors d’une élection présidentielle très contestée le 9 août dernier. Le 19 août 2020, l’Union européenne a annoncé ne pas reconnaître son élection.