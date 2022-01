38 % des agriculteurs interrogés par l’Ifop, pour le baromètre de la conjoncture agricole de la FNSEA (1), témoignent de difficultés importantes dans leur activité au cours des trois derniers mois (août, septembre, octobre — + 2 points par rapport à mars 2021). Les principales causes de ces difficultés sont la hausse des charges (dans 60 % des cas, + 16 points en un an) et les aléas climatiques (dans 56 % des cas, — 10 % en un an).

Ce baromètre, réalisé deux fois par an (en mars et octobre), a pour objectif de recueillir « l’opinion des agriculteurs sur leur perception de la situation économique de leur exploitation et de celle du pays ainsi que du jugement qu’ils portent sur l’action gouvernementale », fait savoir la FNSEA.

Les chiffres indiquent également que trois exploitants sur dix estiment que la situation économique actuelle de leur exploitation est bonne, une proportion identique à celle mesurée en mars 2020, avant le début de la crise sanitaire, selon l’Ifop.

Défiance vis-à-vis du gouvernement.

Alors que la campagne présidentielle débute, l’indice de confiance des personnalités politiques reste faible. Un agriculteur sur deux trouve que ses préoccupations ne sont pas du tout prises en compte par le gouvernement et sept agriculteurs sur dix n’ont pas confiance dans les actions économiques du gouvernement.

12 % envisagent la retraite en 2022

Ajoutons que 12 % des agriculteurs interrogés envisagent une cessation d’activité au cours de l’année à venir : 39 % à cause de difficultés financières trop lourdes (idem mars 2021) et 35 % pour cause de départ à la retraite (+ 6 points par rapport à mars 2021).