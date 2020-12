12 % des exploitants envisagent une cessation d’activité

Un échantillon de 1 501 exploitants agricoles, représentatif des exploitations agricoles professionnelles françaises, a répondu à l’étude réalisée par l’Institut français d’opinion publique, (Ifop) pour la FNSEA.

Le baromètre, diffusé le 18 décembre 2020, aborde l’économie des exploitations et leurs perspectives de développement, et l’accompagnement politique du gouvernement.

Dégradation de la situation économique

Le baromètre a d’abord révélé une dégradation de la situation économique des exploitations, note la FNSEA. Un tiers des exploitants la juge mauvaise, soit une hausse de 5 % par rapport à mars dernier, date du dernier baromètre. 39 % des répondants estiment avoir rencontré des difficultés importantes au cours de trois derniers mois, contre 33 % en mars.

Les principales difficultés sont liées au climat (66 % concernés, soit 5 % de plus qu’en mars 2020) ainsi qu’à la baisse des cours et des prix des productions (56 % des répondants sont concernés soit une hausse de 4 % qu’en mars 2020).

Ces difficultés poussent 12 % des répondants à envisager une cessation d’activité, avec pour cause principale les difficultés financières trop lourdes, devant les départs en retraite.

Un regard pessimiste vers l’avenir

La dégradation de la situation économique affecte la perception des exploitants sur l’avenir : « Le pessimisme qu’ils expriment est particulièrement marqué à court comme à moyen terme », a alerté la FNSEA.

Un tiers des exploitants estiment que leur situation financière va se détériorer au cours des trois prochains mois, soit une hausse de 16 % en un an. La part des exploitants qui abordent l’avenir avec plus d’optimisme continue de baisser depuis juin 2019 : en un an, elle passe de 14 à 6 %.

A plus long terme, quatre agriculteurs sur dix prévoient une situation économique défavorable au cours des 2 à 3 prochaines années Un tel niveau n’avait pas été observé depuis 2014, souligne le syndicat.

La confiance à l’égard du gouvernement reste stable

L’absence de confiance à l’égard du gouvernement reste stable par rapport au printemps dernier, puisque 75 % des répondants déclarent ne pas lui faire confiance.

En revanche, 17 % d’entre eux estiment que le gouvernement prend en compte les préoccupations des exploitants agricoles, contre 10 % en octobre 2019 et 13 % en mars dernier.

Dans sa communication, la FNSEA rappelle l’importance du « patriotisme alimentaire » à l’approche des fêtes de fin d’année qui représentent « un enjeu décisif pour un grand nombre de filières agricoles ».