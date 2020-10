Le choix du tracteur est basé sur la meilleure adéquation tracteur-outil, permettant de réaliser les travaux dans les conditions optimales. Les coûts donnent un tarif moyen, utilisable dans le cadre des échanges de services. Ce ne sont en aucun cas des tarifs d’entreprise.

La méthode de calcul

Les temps de travaux, indiqués dans les tableaux de l'APCA, correspondent à une estimation du nombre d’heures par an jugées nécessaires pour réaliser le chantier dans de bonnes conditions, avec les outils choisis. Ce temps « optimal » varie selon les réglages des outils, les « plages météo », le type de sol, le niveau d’exigence de chacun en termes de qualité de travail et de prise de risque.

Le coût de chantier, hors carburant et hors main-d’œuvre, intègre les charges fixes du tracteur et du matériel (amortissements, intérêts de 2 % du capital engagé, remisage et assurance) et les charges variables du tracteur (pneumatiques, entretien-réparation et lubrifiants à 3,5 €/l pour les vidanges moteur et 3,6 €/l pour les transmissions). Les amortissements sont calculés à partir d’une valeur d’achat moyenne en neuf (tous constructeurs confondus) et tiennent compte de la valeur de revente du bien. Ce ne sont pas des amortissements comptables.

La quantité de carburant nécessaire pour chaque opération culturale tient compte du taux de charge du moteur du tracteur ou de l’automoteur. On retient 40 % pour les travaux légers et 80 % pour les travaux lourds. Le prix du gazole non routier (GNR) est fixé à 0,70 €/l pour 2020 comme en 2019. Le coût global du carburant tient compte de l’ajout d’additif (AdBlue) pour certains tracteurs.

Le coût de la main-d’œuvre est calculé à partir d’un tarif allant de 17 à 25 €/h toutes charges comprises, selon le type de matériel utilisé et la qualification du chauffeur.

Les prestations réalisées lors de l’entraide ne sont pas soumises à la TVA. Attention cependant, les travaux facturés entre agriculteurs, qui n’entrent pas dans le cadre de l’entraide, sont pour certains soumis au taux normal de TVA de 20 % : semis, plantations, traitements des cultures… Et pour d’autres, au taux réduit de TVA de 10 % : labour, ensilage, fauche, pressage des fourrages et de la paille, récolte des céréales, arrachage des pommes de terre, des betteraves.

Retrouvez le détail des taux de TVA applicables dans notre outil. En cas de doute contactez votre comptable pour connaître le taux approprié.