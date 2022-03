Le Crédit Agricole suspend ses activités en Russie, a annoncé la banque le 22 mars 2022. Plus précisément, c’est sa filiale russe, Crédit Agricole CIB (CACIB), qui ne rendra plus les services aux entreprises locales « dans les prochaines semaines ».

Sa filiale n’exerce pas d’activité de banque de détail mais uniquement de finance et d’investissement. Elle emploie 170 collaborateurs russes. Elle a réalisé l’an dernier un résultat après impôts de 3,7 millions d’euros.

Une exposition russe importante

Du fait de cette filiale, Crédit Agricole était une des principales banques françaises fortement exposées en Russie. Le groupe bancaire avait diffusé, avant la Bourse du 7 mars 2022, un communiqué sur son exposition en Russie et en Ukraine. Au total, les engagements russes du groupe se montent à 4,5 milliards d’euros au 31 décembre 2021 sous différentes formes : fonds propres de CACIB, prêts accordés depuis la France à des entreprises russes, et engagements hors bilan (trading financier à court terme et facilités de crédit).

BNP Paribas a aussi annoncé son intention d’interrompre ses services en Russie fin mars.

2400 collaborateurs en Ukraine

Par ailleurs, Crédit Agricole est aussi présent en Ukraine depuis 2006. 2400 collaborateurs y travaillent dans 148 agences de proximité. La banque indique qu’ils sont toujours en activité dans le pays. Toutefois, certains d’entre eux ou leurs familles ont quitté l’Ukraine et sont principalement pris en charge par CA Bank Polska, autre filiale également bien implanté en Pologne. Un fonds de solidarité de dix millions d’euros a été créé par le Crédit Agricole pour venir en aide à ses collaborateurs ukrainiens et à leurs familles.