Pour revitaliser les villes tout en limitant l’artificialisation des sols agricoles, naturels et forestiers, le gouvernement avait lancé un fonds pour financer le recyclage de friches industrielles, commerciales, ferroviaires ou même militaires.

L’enveloppe initiale de 300 millions d’euros ayant été pratiquement consommée dès le premier appel à projets, elle avait été abondée de 350 millions le 17 mai 2021.

Les noms des lauréats du second appel à projets qui s’était ouvert en juillet ont été dévoilés le 19 novembre 2021 par le ministère de la Transition écologique. Une carte interactive des sites retenus est disponible sur le site du ministère.

Un total de plus de 1 500 ha de friches à recycler

Les 503 projets sélectionnés vont recycler 1 133 ha de friches pour plus de 1 833 000 m² de logements, dont plus de 40 % de logements sociaux et plus de 1 830 000 m² de bureaux, commerciales ou de bâtiments industriels.

Lors du premier appel à projet, 496 dossiers avaient été retenus pour 1 400 ha de friches. Le 7 septembre, le Président de la République avait annoncé la pérennisation du fonds friches.