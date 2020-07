La Mutualité sociale agricole (MSA) met en place un nouveau service de gestion des indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail. Accessible depuis « Mon espace privé » sur le site internet de sa caisse de MSA, ce service s’adresse aussi bien aux employeurs qu’aux exploitants ou aux tiers déclarants.

Les employeurs y trouveront un décompte, par individu ou par établissement, des indemnités journalières versées aux salariés en arrêt pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congé de maternité. Il est possible de télécharger la liste de ces décomptes pour les intégrer au logiciel de paie. Ce service permet aux employeurs une régularisation plus rapide et plus efficace dans la transmission de leur déclaration sociale nominative (DSN).

Une vue des arrêts Amexa et Atexa

De même, les exploitants y trouvent une vision globale, par trimestre, de leurs indemnités journalières Amexa ou Atexa en cas d’arrêt de travail. Ils disposent ainsi du montant exact à reporter sur leur déclaration de revenus professionnels (DRP) sans risque d’erreur. Pour la campagne de 2020, le service en ligne pour la DRP sera disponible à partir du 6 juillet 2020.

Enfin, les tiers déclarants (centres de gestion et cabinets comptables) ont également accès à ce service en ligne afin d’assurer les déclarations sociales pour les employeurs et les exploitants qui leur ont donné procuration.