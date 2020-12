Les commerces alimentaires de proximité s’engagent à leur tour

Près d’un mois après la grande distribution, c’est au tour des commerces alimentaires de proximité de s’engager dans la valorisation des produits frais et locaux et la mise en avant des savoir-faire.

Ce mercredi 16 décembre 2020, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, et le ministre chargé des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset, ont parraîné une charte d’engagements prise par le représentant de la Confédération générale de l’alimentation en détail (CGAD) qui regroupe les métiers de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité et de l’hôtellerie-restauration.

Cette charte s’articule autour de deux volets qui prendront effet dès 2021 : promouvoir les produits alimentaires frais et de proximité, ainsi que valoriser le savoir-faire artisanal.

Promouvoir les produits locaux et frais

Alors que le lien entre alimentation et santé se fait de plus en plus fort et que nombre de français se sont orientés vers les produits locaux pendant le confinement, le ministre de l’Agriculture a souhaité voir « pérenniser ces comportements ».

Concrètement, la charte prévoit la mise en place d’événements avec les producteurs et les commerçants pour communiquer sur les méthodes de production. La bannière « Plus près de vous, plus près de vos goûts » évoquée lors de la signature avec la grande distribution sera réutilisée dans les petits commerces. Enfin, le ministre entend réaffirmer le rôle des plans alimentaires territoriaux (PAT) pour renforcer les liens de proximité entre consommateurs et producteurs.

Mise en avant des savoir-faire

« Nous souhaitons aussi mettre en valeur le savoir-faire, réputé dans le monde, de nos artisans », a expliqué le ministre. Un message « symbolique en cette période difficile », selon Joël Mauvigney, de la Confédération nationale des charcutiers et traiteurs. Ce volet fera donc écho à la campagne lancée par la CGAD intitulée « Tous artisans d’un monde meilleur ».

Un évènement national de lancement est prévu pour la fin de février dans les commerces alimentaires de proximité.