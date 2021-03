Une aide à l’embauche pour les contrats signés en mars

Deux décrets en date du 26 février 2021 instaurent une aide exceptionnelle destinée aux employeurs qui embauchent un apprenti ou un jeune en contrat de professionnalisation au cours du mois de mars, sous conditions. L’aide à l’embauche d’un apprenti mise en place à partir de juillet 2020 était ouverte jusqu’au 28 février 2021.

Si le jeune prépare un diplôme allant de bac+2 à bac+5

Le décret n°2021-224 définit les modalités d’attribution d’une aide exceptionnelle attribuée aux employeurs pour la première année d’exécution des contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 et qui visent un diplôme allant du bac+2 au bac+5.

Le décret précise les montants de l’aide (de 5 000 à 8 000 euros selon les cas) et les conditions dans lesquelles elle est attribuée aux employeurs d’apprentis, ainsi qu’aux employeurs de salariés en contrats de professionnalisation de moins de 30 ans.

Pour les diplômes de niveau inférieur

Le décret n° 2021-223 met en place une dérogation temporaire au montant de l’aide unique attribuée aux employeurs d’apprentis pour la première année d’exécution des contrats conclus entre le 1er et le 31 mars 2021, pour un diplôme de niveau inférieur à bac+2. Le montant de l’aide est fixé à 5 000 euros pour les apprentis de moins de 18 ans et à 8 000 euros si l’apprenti est majeur.