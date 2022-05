Aides Pac

L’instruction sur les aides bio et MAEC mise à jour pour 2022

Une instruction technique détaille les conditions pour pouvoir souscrire de nouveaux engagements MAEC lorsque les contrats existants sont arrivés à échéance en 2021 et 2022. © C. Faimali/GFA

Un texte du 12 mai 2022 rassemble et précise les règles concernant les aides bio et les MAEC (mesures agroenvironnementales et climatiques) pour la période de 2015 à 2022. Il apporte peu de modifications.