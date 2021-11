« Si le critère retenu par l’État et les Régions de l’assujettissement à l’Atexa (cotisation accident du travail) est acceptable, nous déplorons le choix d’un critère portant sur l’âge légal de départ en retraite à taux plein [67 ans, NDLR], et affirmons à nouveau notre opposition à celui-ci », souligne la Coordination rurale dans un communiqué, qui précise que l’Allemagne n’a pas retenu de limite d’âge. Pour le syndicat, « il est inutile d’accentuer la chute prévisible du nombre d’actifs agricoles et son corollaire, l’agrandissement des exploitations restantes ».

> À lire aussi : Réforme : les aides Pac bientôt réservées aux moins de 67 ans (15/11/2021)

Sur la définition de « jeune agriculteur », sujet encore en discussion, la Coordination rurale se positionne en faveur d’un âge maximal de 40 ans et de la détention d’un diplôme ou d’un titre conférant la capacité agricole.

Enrayer les distorsions de concurrence

Quant à la conditionnalité sociale applicable dès 2023 en France et d’ici à 2025 dans l’Union européenne, la Coordination rurale estime que c’est une bonne chose, mais craint qu’elle ne suffise pas à enrayer les distorsions de concurrence entre pays membres.

Pour atteindre cet objectif, « la seule solution est d’aller vers une harmonisation sociale à l’échelle de l’Union européenne », estime la Coordination rurale, avec une durée de travail et une rémunération minimale identiques.