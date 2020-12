Aides Pac 2020

Les soldes des aides directes et de l’ICHN versés

2 h

Vous pouvez consulter le détail des paiements des aides Pac sur votre compte Telepac. © Telepac.agriculture.gouv.fr

Le solde des aides ovines et caprine, des aides découplées (DPB, paiements vert, redistributif et en faveur des JA) et de l’ICHN ont été versés ce 10 décembre pour la majeure partie des exploitants, selon le ministère de l’Agriculture.