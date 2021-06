Aides couplées

Le scénario pour les fruits et légumes qui met la Conf’ en colère

Environ 3 000 petits producteurs de légumes et petits fruits pourraient percevoir 3 400 € en moyenne avec la nouvelle aide couplée. © Tanguy Dhelin/GFA

En excluant les exploitations de plus de 3 ou 4 hectares et les arboriculteurs, la future aide couplée aux petits producteurs de légumes et petits fruits est « insensée », dénonce la Confédération paysanne. Les concertations entre le ministère et les syndicats se poursuivent.