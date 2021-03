La lourdeur des Draaf des régions « XXL »

Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) « sont devenues des administrations plus lourdes à manœuvrer, plus complexes à manager, moins disponibles pour les territoires et le travail interministériel », estime un rapport du CGAAER, un organe d’évaluation interne au ministère de l’Agriculture, publié le 12 février 2021.

50 000 euros de frais de déplacements

En cause, la réforme de la carte des régions de 2015 qui a passé le nombre de régions de vingt-deux à treize. Avec cette loi, le ministère de l’Agriculture a dû aligner son organisation régionale, en créant sept nouvelles entités par fusion de seize Draaf préexistantes. Une évolution qui les a éloignés « du terrain et des partenaires locaux » selon le rapport.

Une réorganisation qui a notamment eu des conséquences sur l’augmentation des frais de déplacements des fonctionnaires de ces administrations. « Pour le chef du SRFD (N.D.L.R. : service régional de la Formation et du développement) d’une Draaf XXL le surcoût induit par les obligations de déplacement sur le vaste territoire de la région est de l’ordre de 50 000 euros par an auxquels s’ajoutent l’immobilisation et l’entretien d’un véhicule », note le rapport.