Florian Tournade, éleveur bovin et président de la Coordination rurale de la Creuse (CR 23), recevait le mardi 4 août 2020 une contrôleuse de l’Agence de services et de paiement (ASP). Un cortège bien particulier attendait celle-ci à l’issue du contrôle. En effet, une trentaine d’agriculteurs bloquaient les accès de la ferme. L’objectif de cette action initiée par la CR23 ? Que l’Administration « entende les doléances des agriculteurs », confie l’éleveur.

Des contrôles plus souples

À l’origine de cette action, le nombre croissant de contrôles réalisés par l’ASP dans le secteur. « Leur nombre a explosé », confie Florian Tournade. Les agriculteurs déplorent également le manque d’informations sur les réglementations et le peu de souplesse des contrôleurs. « Nous souhaiterions être plus informés pour être dans les règles et avoir des contrôles blancs pour savoir comment cela se passe », explique notamment le président de la CR 23.

« Il va falloir insister »

Après plus de 3 heures, la contrôleuse de l’ASP a enfin été rejointe par un de ses collègues et un employé de la DDT pour échanger avec les agriculteurs présents sur place. « Ils nous ont dit que si nous recommencions, ils suspendraient les contrôles et donc les versements, explique Florian Tournade. Globalement, nous avons été écoutés mais pas forcément entendus. Il va falloir insister. »

Jugeant avoir réalisé une action « dans l’intérêt de tous les agriculteurs », l’éleveur invite d’autres départements à réitérer celle-ci. Une idée qui risque de faire des émules…