Fromage AOP

« Le Bleu de brebis ne menace pas le Roquefort AOP »

6 h

Village de Roquefort © Éric Young

La Confédération générale de Roquefort a tranché : pour les consommateurs, il n’y a pas de risque de « confusion » entre le traditionnel fromage AOP et le Bleu de brebis commercialisé depuis plus d’un an par Lactalis, une conclusion jugée « aberrante » par José Bové.