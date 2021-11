Les États membres de l’Union européenne expriment des préoccupations importantes sur la stratégie de protection des forêts à l’horizon de 2030. Le lundi 15 novembre 2021, ils ont demandé des clarifications et exhorté la Commission européenne à tenir compte des impératifs de la filière du bois et des compétences des 27.

Des préoccupations pleinement partagées par les propriétaires et gestionnaires forestiers européens dans un communiqué de presse conjoint du 15 novembre.

Outre une « feuille de route » pour planter trois milliards d’arbres, la Commission proposait d’imposer aux États des objectifs contraignants de « restauration de la nature », d’établir une collecte de données harmonisées et de créer un système d’indemnités aux propriétaires de forêts pour « récompenser leurs efforts » s’ils adoptent des techniques vertueuses (rétention d’eau…) ou laissent intactes certaines surfaces.

Une dizaine d’États, comme la France, la Finlande et l’Autriche, avaient alors dénoncé un projet « ignorant le rôle multifonctionnel des forêts, réduites à des considérations environnementales », alors que la filière du bois représente 20 % des entreprises manufacturières de l’Union européenne.

Réunis à Bruxelles ce lundi 15 novembre, les ministres européens de l’Agriculture ont reconnu « le rôle clé des forêts dans la lutte contre la perte de biodiversité et le changement climatique ». Toutefois, ils ont appelé la Commission, qui doit désormais traduire sa stratégie en mesures concrètes, à trouver « un équilibre entre aspects environnementaux, sociaux et économiques d’une gestion forestière durable ».

En pratique, les États « exhortent [Bruxelles] à associer pleinement les propriétaires et gestionnaires de forêts aux consultations » pour élaborer ses mesures.

Autre grief : la Commission a élaboré sa stratégie sans consultation avec les États, dont la gestion forestière est pourtant une compétence. « La subsidiarité doit être respectée : nous ne pensons pas que des directives centralisées puissent remplacer l’expertise et la pratique du terrain », a tancé la ministre allemande de l’Agriculture, Julia Klöckner.

Une « approche uniforme des forêts pourrait s’avérer contre-productive », observent les ministres, qui appellent à mieux utiliser les données existantes avant d’élaborer un mécanisme de surveillance unifié. Ils mettent aussi en garde contre le risque de « charges administratives et coûts supplémentaires ».

Ces conclusions ont été applaudies par la Confédération européenne des propriétaires de forêts, dont les revendications sont largement reprises. Dans un communiqué de presse conjoint du lundi 15 novembre 2021, ils s’allient aux États membres pour demander des clarifications à l’Union européenne et affirment qu’ils tiendront leurs engagements une fois leurs demandes entendues.

De leur côté, les ONG environnementales ont accueilli les conclusions des 27 avec réserve. « C’est loin d’être parfait, mais l’idée principale est que les ministres européens de l’Agriculture donnent leur feu vert à la Commission pour lancer un nouveau texte législatif pour mieux surveiller les forêts européennes », a commenté Kelsey Perlman, de l’ONG Fern.

