Feux de forêt

Les agriculteurs réclament une gestion concertée du massif des Maures

18 h

Dans le Var, les agriculteurs dénoncent la gestion de la réserve naturelle du massif des Maures qui leur interdit de nettoyer les abords de parcelles et les fossés. © DR

Après l’incendie qui a ravagé 6 000 ha de bois, forêts et de terres agricoles dans le massif des Maures les 18, 19 et 20 août 2021, les agriculteurs dénoncent la gestion de la réserve naturelle qui leur interdit de nettoyer les abords des parcelles, les fossés et de retirer les arbres morts.