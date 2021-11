Vent de reconquête foncière sur les îles

Pour un agriculteur insulaire tout peut vite devenir compliqué… et cher en matière de transport. Comme traverser pour faire réparer une machine !

Évalué à 5000 euros, en moyenne par agriculteur et par an au sein du réseau agricole des îles atlantiques (1), le surcoût masque en réalité une forte hétérogénéité entre les îles… et les compagnies ou services qui les desservent.

Ne serait-ce qu’en qualifiant les intrants agricoles, comme l’alimentation animale, en biens de première nécessité, il serait possible de faire reconnaître les particularités insulaires.

Le réseau envisage aussi une action commune pour faire valoir la « continuité territoriale » afin que le coût de transport maritime soit le même que celui par camion sur le continent.

(1) : le RAIA rassemble 16 îles de la façade Atlantique