Évolution des pratiques

Les enseignements de la culture de luzerne

« Même en année sèche alors que la levée des luzernes derrière un escourgeon est retardée, nous constatons un effet « précédent, date de semis précoce » favorable au précédent escourgeon sur la productivité en année 1 » précise le rapport © C. Le Gall/GFA

Alors que les récoltes de luzerne sont terminées, La Coopération agricole luzerne de France fait le point sur les pratiques de la filière déshydratation. L’implantation de début d’été reste la pratique la plus plébiscitée et la plus sécurisante.