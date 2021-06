Étude

Des chercheurs imaginent un scénario 100 % bio en 2050

Nourrir l’Europe avec une agriculture 100 % bio, c’est possible, selon des chercheurs du CNRS. © Stéphane Leitenberger

Nourrir l’Europe avec une agriculture 100 % bio, c’est possible, selon des chercheurs du CNRS. Cela nécessite des changements au niveau de nos habitudes de production et de consommation. Nos exportations de céréales et de produit animaux reculeraient de 80 %, mais nous cesserions d’importer du soja de l’Amérique latine.