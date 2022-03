Au Salon international de l’agriculture, l’association « Demain je serai paysan » a été présentée. Son objectif ? Mieux faire connaître les métiers de l’agriculture et de l’alimentation aux élèves et au public en reconversion professionnelle.

« Créer une dynamique » et « parler d’une seule voix » autour de la promotion des métiers de l’agriculture et de l’alimentation. Telle est l’ambition de l’association « Demain je serai paysan » lancée ce 1er mars 2022 sur le stand de Jeunes agriculteurs au Salon international de l’agriculture. La Coopération agricole et la MSA en font notamment partie avec JA.

L’association est placée sous le haut patronage de Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale. Tous deux étaient présents pour ce lancement. Jean-Michel Blanquer a d’ailleurs annoncé une opération « J’aime mon agriculteur » pour mieux faire connaître au sein de l’Éducation nationale « l’image des agriculteurs ».

Une revue pour les 7 à 11 ans diffusée dès septembre

Les publics visés par l’association sont les jeunes en cours d’orientation et les personnes en reconversion professionnelle. L’association lancera notamment une revue trimestrielle « Le P’tit agri » destiné aux enfants de 7 à 11 ans dont le premier numéro sera publié en septembre 2022. Sa diffusion est prévue au sein des écoles pour présenter aux jeunes élèves ce qu’est l’agriculture.

Une maquette du numéro zéro du « P’tit agri » a été présentée en compagnie de Jean-Michel Blanquer et Julien Denormandie le 1er mars au Salon international de l’agriculture. © A.Marcotte