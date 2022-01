Le développement de la méthanisation en France fait face à une opposition grandissante. Le site internet MéthaFrance a été mis en ligne par des acteurs de la filière le 18 janvier 2022 pour lutter contre la désinformation auprès du grand public. MéthaFrance est une réplique à la communication massive et parfois agressive d’opposants au développement du biogaz.

Le portail numérique a pour objectif de « répondre de manière simple, neutre, ergonomique et gratuite » à de nombreuses questions sur le fonctionnement de la méthanisation, son histoire ou ses impacts agroenvironnementaux et socio-économiques. Il regroupe des informations techniques et scientifiques ainsi que des témoignages de nombreux acteurs de la filière. Il comporte aussi un agenda qui recense les événements en lien avec la méthanisation.

Demande ministérielle

Le projet est porté par des contributeurs aussi variés que l’Inrae, France Nature Environnement, l’Association des agriculteurs méthaniseurs de France, GRDF (Gaz réseau distribution France) ou encore la Fnade (Fédération nationale des activités de dépollution et de l’environnement).

Il répond à une recommandation du groupe de travail ministériel sur la méthanisation de 2018 qui suggérait la « création d’un portail national de ressources, porté par les organisations professionnelles, pour informer le public sur la méthanisation et notamment sur ses effets pour les territoires et le monde agricole (économie circulaire, valorisation des déchets, santé, création d’emplois, etc.) ».

Le contenu de ce portail est évolutif et s’enrichira au fur et à mesure que des nouvelles publications et actualités alimenteront le débat sur le développement de cette énergie renouvelable.