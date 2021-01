La Confédération paysanne demande un moratoire sur la méthanisation

La Confédération paysanne a présenté ses vœux à la presse le mardi 12 janvier 2021. À cette occasion, le syndicat a interpellé le ministère de la transition écologique et demandé un moratoire sur la méthanisation.

Le syndicat lance l’alerte sur différents aspects de cette production d’énergie renouvelable et sur l’encouragement par les pouvoirs publics de cette « technologie majoritairement industrielle ».

Abaisser le plafond de 15 % de cultures dédiées

La Confédération paysanne pointe du doigt le renchérissement du foncier, le montant des investissements nécessaire et le risque intrinsèque de « figer les systèmes ». La concurrence entre cultures alimentaire et énergétique, la gestion des digestats et les risques accidentels sanitaires et environnementaux font aussi partie de la liste des problèmes relevés.

Dans son communiqué, le syndicat dénonce le plafond de 15 % de cultures dédiées. Celui-ci est estimé « beaucoup trop élevé pour permettre d’éviter les accaparements de terres massifs ». Les contrôles sont quant à eux jugés insuffisants. Les « erreurs commises avec les agro-carburants » sont présentées en épouvantail, en premier lieu la spéculation sur les denrées alimentaires et le changement d’affectation des sols.

Un bilan de la méthanisation en France par des évaluations sur le terrain et une analyse de cycle de vie (ACV) complète sont demandés par l’organisation syndicale. Elle estime ce sujet urgent et souligne la nécessité de prendre en compte l’ensemble des impacts environnementaux.