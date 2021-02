Deux appels d’offres pour le solaire agricole

Le 3 février 2021, la Commission de régulation de l’énergie (Cre) a notifié à la Commission européenne le lancement de deux appels d’offres pour la réalisation et l’exploitation d’installation photovoltaïques sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking. Il s’agit de la douzième et de la treizième initiative de cette sorte lancée par l’autorité administrative en charge des marchés de l’électricité et du gaz en France. La puissance cumulée appelée atteint 150 MWc (megawatt-crête1).

La première période de dépôt des offres s’étend du 15 février au 26 février 2021. La seconde aura lieu du 28 juin au 9 juillet 2021.

Deux familles d’offres

Chaque appel d’offres comprendra deux familles. La première porte sur les installations dont la puissance crête est comprise entre 100 et 500 kWc exclus. Les lauréats de cette famille bénéficieront d’un contrat d’achat.

La famille 2 vise, elle, les puissances comprises entre 500 kWc et 8 MWc inclus. C’est d’un complément de rémunération que profiteront les lauréats de cette tranche, dont les ombrières de parking sont exclues. La notation des projets se fera selon un critère de prix, qui comptera pour 70 % de la note, et de l’impact carbone à 30 %.

