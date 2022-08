Un premier round de discussions entre le gouvernement néerlandais et le monde agricole a mené à peu d’avancées le 5 août 2022 au sujet du plan de réduction des émissions d’azote. Ce dernier comprend une réduction du cheptel et de possibles expropriations, selon plusieurs participants.

La colère ne faiblit pas aux Pays-Bas, deuxième exportateur agricole au monde derrière les États-Unis : ces dernières semaines, des agriculteurs ont bloqué des autoroutes, déversant du fumier et des déchets, incendiant des bottes de paille et manifestant devant le domicile de plusieurs responsables politiques.

> À lire aussi : Fortes tensions entre la police et les agriculteurs aux Pays-Bas (29/06/2022)

Premier round

À l’issue du premier round de discussions, le président du principal syndicat agricole néerlandais (LTO) Sjaak van der Tak, a fait état d’un « certain mouvement » mais « vraiment trop peu » pour le secteur. « La balle est dans le camp du cabinet », a-t-il déclaré.

« Préparez-vous pour les actions les plus dures que Farmers defence force (FDF, force de défense des agriculteurs, NDLR) ait jamais entrepris », a pour sa part averti le FDF, réputé pour être radical.

> À lire aussi : Les Pays-Bas face à un avenir incertain en veaux (17/06/2022)

Une « grave crise de confiance »

Il y a une « grave crise de confiance », « plus profonde que la discussion actuelle sur l’azote », a déclaré le médiateur Johan Remkes. Ce dernier avait l’année dernière supervisé des négociations houleuses pour former un gouvernement.

Les Pays-Bas sont l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre en Europe, et d’azote en particulier. Le plan gouvernemental prévoit de faire baisser les rejets d’azote jusqu’à 70 % dans 131 zones, la plupart proches de réserves naturelles et de terres protégées.

Le gouvernement, qui vise à baisser de 50 % les émissions d’azote d’ici à 2030, a prévenu que des expropriations ne sont pas à exclure, une mesure très sensible qui alimente la fronde agricole.

Les excuses du Premier ministre

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a présenté vendredi des excuses pour la « carte de l’azote » du cabinet indiquant les zones clés à protéger, reconnaissant que celle-ci avait conduit à « une grande confusion » parmi les agriculteurs.

La vive opposition des agriculteurs reçoit un soutien croissant depuis l’étranger, notamment de la part de l’ancien président américain Donald Trump et de populistes se joignant à leur cause.