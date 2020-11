Le premier semestre, de mars à août 2020, était pourtant en progression : + 1,5 % de résultat opérationnel courant, + 1,5 % également de bénéfice net. Ce dernier s’est élevé à 66,6 millions d’euros à la faveur d’une « légère baisse de l’impôt sur les sociétés », a indiqué le directeur administratif et financier de LDC, Laurent Raimbault, lors d’un point presse téléphonique.

Un deuxième semestre compliqué

Quant au chiffre d’affaires, le groupe avait annoncé début octobre qu’il avait progressé de 0,8 % sur le semestre, à 2,12 milliards d’euros. « On a plutôt bien résisté à la crise sanitaire » du Covid, l’effondrement de la demande venant de la restauration hors domicile ayant été partiellement compensé par les ventes en supermarchés, a résumé le PDG Denis Lambert.

Le second semestre sera « sans doute plus compliqué que l’an dernier », a-t-il poursuivi. Les « facteurs d’incertitudes » s’accumulent : nouvelle mise à l’arrêt des restaurants en raison de l’épidémie de Covid-19, la menace de l’influenza aviaire, les incertitudes sur les fêtes de fin d’année ou encore « spéculation sur les marchés de matières premières ».

Un Noël « pas comme les autres »

Pour la grippe aviaire, « les protocoles sanitaires sont bien connus, c’est un souci qu’on est capables de gérer », a déclaré Denis Lambert. Le groupe anticipe un Noël « pas comme les autres », avec des réunions de famille réduites, et donc moins de grosses pièces de volailles comme les chapons sur les tables. « On va proposer des produits (festifs) pour deux, trois, quatre personnes », a rapporté Denis Lambert.

Un dernier motif d’inquiétude concerne les « tensions fortes et persistantes » sur les prix des céréales et du soja entrant dans l’alimentation des volailles. Selon LDC, le prix de l’aliment a globalement augmenté de 18 % sur un an. Face à ces surcoûts, Denis Lambert juge impératif d’obtenir, dès le 1er janvier, des revalorisations tarifaires de 6 % de la grande distribution afin de « préserver l’équilibre de l’ensemble de la filière ».

LDC a par ailleurs annoncé l’acquisition de 60 % du capital de la société Asia General Food, qui gère, en franchise, l’exploitation de kiosques à sushis dans des supermarchés sous la marque Sushi Master. L’objectif est de passer, en cinq ans, de 30 à 80 « corners », et de 11 à 40 millions d’euros de chiffre d’affaires.