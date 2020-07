Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

« Le groupe LDC annonce la signature d’un accord avec le Groupe Eureden en vue de la reprise du personnel et des actifs de Ronsard en Bretagne, Aquitaine, Bresse et en Ile-de-France », a indiqué le groupe dans un communiqué daté du lundi 20 juillet 2020. Le groupe Ronsard, spécialisé dans l’abattage et la transformation de volailles (numéro 4 du marché français), compte 775 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 160 millions d’euros en 2019. LDC augmente « ses capacités de transformation » « Cet accord vise la reprise de sept sites régionaux et prévoit également la conclusion d’un contrat d’approvisionnement et de partenariat avec les éleveurs de la coopérative Eureden », a précisé LDC. Avec cette opération, LDC « entend augmenter ses capacités de transformation en produits élaborés de volaille et renforcer les offres régionales appréciées par les consommateurs en spécialisant les sites de production ». Afin de fournir la restauration et l’industrie, le groupe prévoit un projet de construction d’un nouveau site à Bignan destiné à la reconquête des importations. LDC précise que l’opération est soumise à la consultation des représentants du personnel, reste encore soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité de la Concurrence. > À lire aussi : LDC négocie le rachat des volailles Ronsard (28/05/2020) AFP

