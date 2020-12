Neuf élevages français touchés par la grippe aviaire

« On a eu les dernières analyses hier soir et ce matin. Ce sont neuf élevages qui sont touchés », par la grippe aviaire. C’est ce qu’a indiqué Julien Denormandie, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, le 22 décembre 2020 au micro de France Inter. « On a trois principaux départements : les Landes, la Vendée et les Deux-Sèvres », indique le ministre.

Des « milliers » d’animaux abattus

Il précise que le plus gros foyer se trouve « dans les Landes où plus de sept élevages sont touchés ». « Ce sont des milliers de bêtes qui ont dû être abattues », précise le ministre.

Il explique que ces abattages sanitaires ont été réalisés afin de « limiter la propagation vis-à-vis des autres élevages. C’est la raison pour laquelle on a un protocole sanitaire très clair où on euthanasie les élevages qui sont impactés ».

Un virus inoffensif pour les hommes

« L’influenza aviaire n’a pas de conséquences pour l’homme mais évidemment impacte les animaux et il est important de limiter sa diffusion », ajoute Julien Denormandie.

Il a tenu à rappeler que ce virus de la grippe aviaire n’est « absolument pas transmissible à l’homme ». « Vous pouvez manger du poulet, des canards, des œufs : il n’y a absolument aucun risque. J’en appelle d’ailleurs à la consommation de ces beaux produits », a souligné le ministre.