13 nouvelles communes dans la zone d’abattage préventif contre la grippe aviaire

« Avec 61 foyers confirmés à la date du 1er janvier 2021, dont 48 dans le seul département des Landes la situation liée à l’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène reste très évolutive en France ». C’est ce qu’indique le ministère de l’Agriculture dans un communiqué du 3 janvier 2021.

122 communes maintenant concernées

Ainsi, un arrêté signé le 31 décembre 2020 et publié le 3 janvier 2021 au journal officiel étend la zone dans laquelle les préfets peuvent ordonner un abattage préventif à 13 nouvelles communes dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Au 3 janvier 2021, 122 communes de 2 départements sont donc concernées. La zone avait été étendue à 109 communes le 29 décembre 2020.

Un nouvel avis de l’Anses attendu

Dans son communiqué, le ministère précise que « la stratégie de prévention de la maladie arrêtée reste à ce stade inchangée : l’arrêté permet aux préfets d’ordonner des abattages préventifs ciblés autour des foyers confirmés ; pour les espèces sensibles sur un rayon de 1 km et pour tous les palmipèdes et autres espèces de volailles non confinées dans un rayon de 3 km ».

Un nouvel avis de l’Anses est attendu dans la semaine du 4 janvier 2021. Il pourra peut-être permettre d’adapter la stratégie de prévention.