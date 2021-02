Toujours plus de bovins à l’abattoir

« En janvier 2021, les abattages de bovins sont en hausse de 1,2 % en têtes et de 2,1 % en poids par rapport au niveau de 2020 », rapporte Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture dans sa note d’Infos rapides mise en ligne le 26 février 2021.

Davantage de mâles

Cette augmentation est à mettre au crédit des gros bovins mâles, dont les abattages dépassent de 5,8 % leur niveau de 2020. L’augmentation concerne à la fois les animaux de 8 à 24 mois (+4,9 % en têtes et + 5,7 % en poids), et ceux de plus de 24 mois (+9,5 % en têtes).

À l’inverse, les abattages de vaches laitières reculent de 0,6 % en têtes et 0,9 % en poids, sur un an. Ceux de vaches allaitantes se replient de 0,7 % en têtes et 0,2 % en poids. Quant aux abattages de veaux de boucherie, ils sont en retrait de 1,0 % par rapport à 2020.