Viande

Les abattages d’ovins reculent

réservé aux abonnés

12 h

En novembre, le cours de l’agneau s’établit à 6,98 €/kg de carcasse. © Cédric Faimali/GFA

En novembre, Agreste estime que les abattages d’ovins de réforme reculent de plus de 10 % sur un an, en nombre de têtes. Du côté des agneaux, les abattages suivent la même tendance et se replient de presque 5 % sur la même période. Cela permet de soutenir des cours encore élevés pour la saison.