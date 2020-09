Après un léger rebond en mai, les abattages de bovins restent à la hausse en juillet 2020, à l’exception de ceux de mâles de 8 à 24 mois. Ces derniers affichent un repli de 4 % sur un an, d’après Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa note d’Infos rapides diffusée le 31 août 2020.

Favorisés par la reprise progressive d’activité, les abattages de vaches laitières augmentent de 7,6 % en juin et de 1,4 % en juillet sur un an, en nombre de têtes. « La hausse de la demande se porte aussi sur les vaches allaitantes dont les abattages augmentent en juillet de 3,8 % sur un an », poursuit Agreste. S’agissant des veaux de boucherie, leurs abattages s’inscrivent également dans une tendance haussière et « dépassent en juillet le niveau de 2019 » pour le premier mois de l’année (+2,7 % sur un an).

Les jeunes bovins et veaux de boucherie dans l’impasse

Si l’activité d’abattage est enregistrée en hausse du côté des vaches, leurs cours augmentent également. La progression est particulièrement marquée pour les vaches R (+3 % en juin et +5 % en juillet). Concernant les mâles âgés de 8 à 24 mois, la situation est beaucoup moins réjouissante. « À 3,67 €/kg carcasse, le cours moyen des jeunes bovins est inférieur de 1,6 % au cours de 2019 », relève Agreste. En veaux de boucherie, les cotations ne parviennent pas à se redresser depuis mai.

Quant aux bovins maigres, les cours se maintiennent en juillet 2020 « grâce à la demande dynamique de l’Italie et à une offre limitée dans les exploitations ».

Les exportations de broutards se redressent

Après avoir enregistré une forte baisse en avril (–12 %) et en mai (–20 % sur un an), les exportations de broutards repartent à la hausse en juin 2020. « Elles dépassent de 12,4 % le niveau de 2019 », rapporte le service du ministère de l’Agriculture.

Au mois de juin, « la demande italienne repart et se porte sur les bovins mâles de plus de 300 kg », précise Agreste. Vers l’Algérie, les ventes connaissent un rebond de 50 % pour atteindre 7 600 animaux exportés. En revanche, les envois vers l’Espagne restent en retrait sur cette période.

Globalement au premier semestre de 2020, les exportations totales de broutards reculent de 4,4 % par rapport à 2019. Seule l’Italie augmente ses achats sur la période (+1,1 %) tandis que les ventes vers l’Espagne et l’Algérie affichent un repli respectif de 28 % et de 16 %, en nombre de têtes.

Lucie Pouchard