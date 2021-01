La plateforme Grutto spécialisée en viande bovine arrive en France

Lancée il y a sept ans aux Pays-Bas et en Allemagne, puis au Royaume-Uni il y a deux ans, la plateforme de vente en ligne Grutto.com s’est implantée sur le marché français en décembre 2020. Son but ? « Mettre en relation des éleveurs soucieux de l’environnement et des consommateurs souhaitant consommer de la viande de qualité de manière responsable », rapporte la société dans un communiqué diffusé le 1er janvier 2021.

Un processus de maturation durant 14 jours

Grutto propose sa viande maturée sous forme de box de 6,2 kg, contenant huit pièces à griller, à poêler, à rôtir et à mijoter pour la réalisation de 22 repas pour deux personnes. Les assortiments sont livrés réfrigérées partout en France métropolitaine.

La société a noué un partenariat avec six éleveurs de vaches charolaises, aubracs et salers. Les éleveurs partenaires doivent répondre à une charte bien précise basée sur le bien-être animal et la durabilité environnementale.

« Toutes les viandes proposées sur le site français proviennent de vaches élevées dans des fermes françaises », assure Grutto, qui compte développer son offre dans les prochains mois. D’après le site internet, des offres en poulet fermier et en porc seront bientôt disponibles.

Pour garantir une viande « de qualité, tendre et au meilleur goût » aux consommateurs, Grutto applique également un processus de maturation pendant près de 14 jours avant la livraison. À partir de la réception de la commande, il faut compter un délai d’environ quatre semaines avant la livraison à domicile.

La carte du « zéro gaspillage »

La plateforme, qui s’engage à une « totale transparence », peut mettre à disposition les informations relatives à la race de l’animal, mais également « au fermier qui l’a élevé, son histoire, sa ferme et ses valeurs ».

Enfin, Grutto « inverse le processus » et s’engage à ce que la viande soit 100 % vendue avant que le bovin soit abattu. Ainsi, l’expédition de la box est effective qu’une fois que toutes les pièces de l’animal ont été vendues (voir la photo ci-dessous).

© Capture d’écran du site Grutto.com

Dans la même logique, la plateforme de vente en ligne assure « ne rien perdre et exploiter la viande du museau à la queue ». D’autres plateformes internet de vente directe de viande existent déjà telles que Okadran.fr. Fondée en 2016, cette place de marché en ligne réunit aujourd’hui près de 630 fermes françaises en circuit court réparties dans toutes les régions de France métropolitaine.