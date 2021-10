Vente aux enchères

Une vache limousine vendue 34 000 €

réservé aux abonnés

Vache Or Rouge, meilleur animal du concours et meilleure jeune vache, le boucher Denis Hutin, basé en Haute-Vienne, la voulait « pour ses clients à qui il la revendra au prix normal, pour les remercier de leur fidélité ». © Phoebus Communication

Les Journées Limousines Or Rouge, organisées par CV Plainemaison, filiale de Beauvallet, se sont achevées hier avec les enchères des vaches et génisses. Les records de prix se sont enchaînés pour atteindre un montant exceptionnel de 34 000 €. L’enchère la plus élevée a été décrochée par une vache Or Rouge, qui avait reçu, la veille, les titres de premier prix de section et meilleur animal du concours de femelles de boucherie.