Beyond Meat, La start-up américaine qui fabrique des steaks et saucisses à base d’aliments végétaux uniquement, a annoncé jeudi 25 février 2021, avoir signé des partenariats avec les géants du fast-food McDonald’s et Yum ! Brands (KFC, Pizza Hut, et Taco Bell).

Ces partenariats sont qualifiés de « stratégiques » et portent sur une période de trois ans pour McDonald’s et sur « plusieurs années » pour Yum ! Brands, selon deux communiqués distincts.

As the cornerstone of Beyond Meat’s core mission is to make plant-based products more accessible, we are thrilled to announce our strategic global agreement with @McDonalds pic.twitter.com/zoU2f7Bmax — Beyond Meat (@BeyondMeat) February 26, 2021

McDo va offrir « une large gamme de produits végétaux »

Beyond Meat va être le principal fournisseur du steak contenu dans le McPlant, le hamburger à base de plantes actuellement en phase de test dans les restaurants McDonald’s à travers le monde.

Les deux groupes, qui collaborent depuis 2019, envisagent aussi d’explorer et de développer ensemble d’autres plats et produits, comme des options de « poulet, porc, et oeufs à base de plantes », ajoutent-ils. L’objectif est de permettre à McDonald’s d’offrir une large gamme de produits végétaux.

Cet accord « stratégique » est un « pas important dans notre voyage pour apporter des menus de qualité et des produits délicieux à base de plantes à nos clients », s’enthousiasme Francesca DeBiase, une dirigeante de McDonald’s, citée dans le communiqué.

Du « poulet » à base de plantes déjà chez KFC

Quant à Yum ! Brands, le groupe a été le premier à proposer un substitut de poulet à base de plantes via sa chaîne KFC dès 2019 aux États-Unis grâce à une collaboration avec Beyond Meat. Il s’en était suivi, l’an dernier, d’une offre de pizzas, au travers de Pizza Hut, avec des saucisses végétales fournies par la jeune pousse.

« Nous espérons que ce partenariat (stratégique) avec Beyond Meat va renforcer nos marques », a tenu à souligner Chris Turner, le directeur financier, cité dans le communiqué.

Les termes financiers des deux accords n’ont pas été dévoilés.

