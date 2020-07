Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 29% Vous avez parcouru 29% de l'article

D’après les données de la Commission européenne, le prix du lait payé aux producteurs européens s’élève à 329,6 €/1 000 litres en mai 2020. Le repli est de 1,7 % sur un mois, et de 3,4 % sur un an. Le creux saisonnier est ainsi plus marqué qu’en 2019 et 2017 (voir graphique ci-après), malgré une collecte qui enregistre « sa plus faible croissance depuis juin 2019 », note l’Institut de l’élevage (Idele). Prix du lait payé aux producteurs européens entre 2017 et 2020. © Commission européenne. La France est le seul bassin de producteur majeur à voir son prix progresser sur un an : 354,5 €/1 000 litres (+1,8 %/2019). À l’inverse, les prix italiens et néerlandais déclinent de 8 % sur la même période. Ils s’établissent respectivement à 360,6 €/1 000 litres et 325 €/1 000 litres. > À lire aussi : Lait de vache, la collecte française accuse une nouvelle baisse en mai (17/07/2020) La valorisation beurre poudre se rétablit Les cotations du beurre et de la poudre maigre tendent à retrouver leur niveau d’avant la crise (voir graphique ci-après). D’après la dernière mise à jour de la Commission européenne, datée du 15 juillet 2020, le cours de la poudre maigre s’établit à 2 090 €/tonne, en hausse de 2 % par rapport à 2019. Il oscille entre 2 000 et 2 200 €/tonne depuis le début du mois de juin, après un creux observé à 1 900 €/tonne mi-avril. Du côté du beurre, le prix augmente régulièrement depuis mai. Il est passé de 2 700 à 3 300 €/tonne en l’espace de deux mois et demi, mais reste en recul de 14% sur un an. Cotations européennes de la poudre de lait écrémé (SMP) et du beurre (Butter) entre 2017 et 2020. © Commission européenne. > À lire aussi : Marchés, la conjoncture laitière s’améliore en France (13/07/2020) A. Courty

D’après les données de la Commission européenne, le prix du lait payé aux producteurs européens s’élève à 329,6 €/1 000 litres en mai 2020. Le repli est de 1,7 % sur un mois, et de 3,4 % sur un an. Le creux saisonnier est ainsi plus marqué qu’en 2019 et 2017 (voir graphique ci-après), malgré une collecte qui enregistre « sa plus faible croissance depuis juin ...