Depuis le mois de mars, l’écart se creuse entre le prix du lait payé aux producteurs européens en 2019 et celui versé en 2020. En mars, il était de 3 €/1 000 litres. Il a atteint 14 €/1 000 litres en mai et en juin. D’après les dernières données de la Commission européenne, le prix du lait s’établit à 328,40 €/1 000 litres en juillet, soit 10 € de moins que l’an passé (- 3 %). Une remontée timide s’amorce.

En juillet, le prix du lait reste stable sur un mois dans une majorité des 27 états membres. Les Pays-Bas (+ 3 % par rapport à juin 2020), l’Irlande (+ 2 %) et la France (+ 1,6 %) tirent leur épingle du jeu. Par rapport à juillet 2019, la majorité des pays enregistre une baisse significative du prix du lait. Seuls cinq états défient cette tendance : l’Irlande (+ 4,7 % par rapport à 2019), la Roumanie (+ 4,5 %), la Belgique (+ 4,3 %), la Grèce (+ 1,5 %) et l’Espagne (+ 1,5 %).

En France, le prix du lait payé aux producteurs est en moyenne de 353,80 €/1 000 litres en juillet. Il est en repli de 1,5 % sur un an.

La collecte se tasse

En cumul de janvier à juin 2020, la collecte laitière européenne reste supérieure de 1,9 % à son niveau 2019, mais l’écart se resserre depuis le mois d’avril. Le dispositif de modération de la collecte du Cniel en France et les conditions climatiques y ont leur part de responsabilité.

Sur le premier semestre 2020, la collecte de lait a augmenté de 0,7 % sur un an en France. En Allemagne, elle a progressé de 1 %. En Pologne, en Irlande, aux Pays-Bas et en Italie, la progression oscille entre 2 et 4 % sur un an.

La valorisation beurre poudre reste stable

Sur le marché des ingrédients laitiers, la cotation européenne de la poudre maigre est de 2 140 €/tonne au 2 septembre 2020 (+ 2 % par rapport à 2019). Elle fluctue entre 2 000 et 2 200 €/tonne depuis maintenant trois mois.

Le cours du beurre reste stable en août. Il s’élève à 3 430 €/tonne début septembre (- 4 % par rapport à 2019).

