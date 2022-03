Tolérance à la chaleur

Deux espèces bovines génétiquement modifiées aux États-Unis

La modification génétique de ces deux bovins leur confère le caractère « poil ras » qui les rend plus tolérants à la chaleur. © Claudius THIRIETLa modification génétique de ces deux bovins leur confère le caractère « poil ras » qui les rend plus tolérants à la chaleur. © Claudius THIRIET

La Food and Drug Administration (FDA), l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, vient d’approuver la demande de commercialisation de viande bovine, issue de deux espèces de bovins de boucherie génétiquement modifiées. L’altération volontaire de leur ADN confère à ces animaux un « poil extrêmement court et lisse » pour accroître leur tolérance à la chaleur.