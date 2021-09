Créée au début de 2021, l’association « Les Agriculteurs ont du cœur » multiplie les actions solidaires à travers la France. Partenaire des Banques alimentaires, ce collectif d’acteurs du monde agricole a profité du Space 2021 à Rennes pour organiser une collecte de lait auprès des éleveurs présents. Une opération qui s’est faite dans « la bonne humeur » et qui prédit de futurs partenariats, jugent de concert les organisateurs.

Ce mercredi a lieu une collecte solidaire de lait au #SPACE2021 avec @Agrisontducoeur, @SOLAAL_ et @groupe_lactalis qui transformera gratuitement en produits laitiers distribuables par les @BanquesAlim régionales pic.twitter.com/ootFGsQca0 — SPACE (@SPACERennes) September 15, 2021

Solaal à l’organisation et Lactalis à la transformation

Le 15 septembre 2021, la production de lait de la journée a été offerte aux Banques alimentaires. Soit environ 10 000 litres de lait qui vont être distribués sous forme de briques aux 261 500 bénéficiaires du Grand Ouest. « Il y a une demande croissante de lait dans cette région depuis la crise sanitaire, relate Barbara Mauvilain, responsable des relations institutionnelles du réseau des Banques alimentaires. C’est à partir de ce constat que l’idée nous est venue avec “Les Agriculteurs ont du cœur” de profiter du Space pour obtenir du lait. D’autant que Rennes est une région d’élevage. »

Retour en du 2e jour au @SPACERennes avec @Agrisontducoeur @SOLAAL_

Ce mercredi, les dons de lait seront transformés gratuitement par @groupe_lactalis en produits laitiers pour les Banques Alimentaires : la solidarité en action ! #aidealimentaire #don #SPACE2021 pic.twitter.com/YF0hQwc4ue — Banques Alimentaires (@BanquesAlim) September 15, 2021

Mais une fois le lait récupéré, la difficulté première est la transformation, car elle a un prix. « En principe, c’est Lactalis qui récolte le lait du Space. Donc “Les Agriculteurs ont du cœur” leur ont demandé s’ils pouvaient transformer le lait collecté gratuitement. Ce qu’ils ont accepté, précise Jean-Michel Hamel, secrétaire général de Solaal. Notre rôle a été d’apporter notre savoir-faire. Nous gérons du don agricole au quotidien depuis 2013, nous avons donc organisé et géré la collecte. »

« Tout s’est mis en place correctement et dans la bonne humeur, ajoute de son côté Christian Ouillet, président des “Agriculteurs ont du cœur”, ravi d’avoir pu créer de nouveaux contacts. On n’imaginait pas que ça allait avoir autant d’engouement auprès des éleveurs et des organisateurs ! »

« Qu’on arrête de parler d’agribashing, mais davantage d’agriboosting ! »

Si les dons alimentaires, comme celui du Space, ne sont pas choses nouvelles, ils semblent concerner un plus grand nombre d’acteurs du monde agricole. C’est en tout cas ce que constate Barbara Mauvilain des Banques alimentaires : « Depuis la crise sanitaire, on voit bien qu’agriculteurs et éleveurs ont de plus en plus envie de s’engager solidairement. Il y a une réelle volonté d’entraide et elle ne s’arrête pas au secteur rural. Elle s’étend à toute la société. »

Collecte solidaire de lait aujourd’hui, et peut-être le reste de l’année ? pic.twitter.com/i36gUUyk0R — Les Agriculteurs ont du coeur (@Agrisontducoeur) September 15, 2021

Un constat que partage fièrement Christian Ouillet des « Agriculteurs ont du cœur » : « Plein de choses se mettent en place, les jeunes intègrent notre association, on monte en puissance ! On sera présent au Sommet de l’élevage pour une nouvelle collecte, on espère renouveler celle du Space l’an prochain et on est en train de monter un partenariat avec une fédération agroalimentaire pour transformer gratuitement des produits périssables comme les fraises. Et à cela s’ajoutent d’autres projets à venir, notamment un prochain avec les étudiants ! »

Selon lui, il y a donc plein d’aspects qui vont bien dans les secteurs agricole et agroalimentaire et qui se développent au fil du temps. Alors « qu’on arrête de parler d’agribashing, mais davantage d’agriboosting ! », scande-t-il.