Pour les ONG Greenpeace, WWF et le Bureau d’analyse sociétale pour une information citoyenne (Basic), la multiplication des démarches de durabilité alimentaire rime avec « manque de lisibilité pour les consommateurs » et confusion au niveau des aides allouées par l’État. Pour y voir plus claire, les trois organisations ont analysé selon leurs critères « les impacts sociaux, économiques et environnementaux » de 15 démarches emblématiques (1).

L’AOP Comté ressort gagnante de cette étude menée par les ONG. L‘ étude l’érige ainsi au même niveau que la filière Bio Équitable en France. « Ce résultat reconnaît une fois de plus l’excellence du travail accompli par les producteurs, les fromagers et les affineurs qui œuvrent au quotidien depuis des décennies pour préserver les ressources naturelles de notre territoire et animer nos campagnes », s’est réjoui Alain Mathieu, président de l’organisme de gestion et de défense (ODG) du Comté, dans un communiqué diffusé le 30 septembre 2021.

Exigences environnementales accrues

Les « très bons résultats de l’AOP Comté » sont notamment attribués « aux évolutions récentes de son cahier des charges pour ce qui est des problématiques environnementales », souligne l’étude. La révision du cahier des charges est en cours d’instruction à l’Inao.

Le fort impact de la filière sur la cohésion sociale, la santé humaine, la juste rémunération des acteurs, le bien-être animal, la qualité des sols et de l’air ou encore la biodiversité est loué par les auteurs de l’étude. Une marge de progression a été identifiée sur le volet des conditions de travail.

La démarche Bio Équitable en France brille globalement sur les mêmes paramètres, avec un léger avantage sur la gestion des ressources en eau.